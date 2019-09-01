Поиск по сайту
Поиск по сайту

Власти Брянска мгновенно отреагировали на жалобу горожанина

Опубликовано Сегодня, 10:20

2 сентября житель Брянска пожаловался в одной из соцсетей на темноту около Дома культуры Горького Володарского района.

По словам горожанина, на прилегающей к объекту территории нет ни одного работающего фонаря. На следующий день после публикации участок около ДК осветили.

«Вчера только написал, что нет освещения. Сегодня уже все работает!» - сообщил радостную новость пользователь сети.

Напомним, в областном центре коммунальщики продолжают благоустраивать сквер около ДК Горького, все работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды». Ремонт скоро будет завершен.

Фото
 1780
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Около Свенского монастыря отдыхающие создали свалку
  • В бежицком сквере Морозова засеют газонную траву
  • Установку ограждения начали в парке железнодорожников в Брянске
  • Шесть дворов высоток привели в порядок в Новозыбкове
  • Аллею Славы создадут на набережной Брянска
    • Новости регионов
    Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
    14:49:52 04-09-2019
    Банк УРАЛСИБ запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести со скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ два быстрополиса СК УРАЛСИБ  Страхование – «Благополучная семья» и «Ваш юрист». Скидка на каждый полис составляет 30%.хнологическое решение для банков-партнеров.
    На Коммунистической в Смоленске случилась трагедия
    14:10:02 04-09-2019
    3 сентября в областном центре произошла печальная история – погиб рабочий строительной бригады.
    В Смоленске появился работодатель-маньяк
    14:02:04 04-09-2019
    В областном центре орудует мужчина, который под предлогом предоставления престижной должности домогается безработных дам.
    20 машин для глубинки
    11:59:42 04-09-2019
    Комплексные центры социального обслуживания населения получили 20 автомобилей для доставки на медицинское обследование пациентов старше 65 лет, живущих на селе. Пять машин оборудованы для перевозки инвалидов-колясочников.
    Город на контроле
    11:57:00 04-09-2019
    Какие задачи поставил перед властями областного центра губернатор? Во время очередной рабочей поездки по Смоленску в центре внимания главы региона Алексея Островского оказались спортзал одного из смоленских лицеев, ликвидация незаконной рекламы и площадка, требующая восстановления после ремонта коммунальных сетей и участка дороги.
    Смоленскэнерго информирует о проведении плановых ремонтных работ в сентябре 2019 года
    16:44:16 03-09-2019
    Напоминаем вам, что в случаях проведения плановых ремонтных работ, ввода в работу новых линии электропередачи или нового электросетевого оборудования, сотрудники филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» временно приостанавливают питание во избежание аварийных ситуаций и минимизации рисков.
    Лента новостей
    Сегодня, 17:01
    Заведующую отделением брянского медтехникума уличили в коррупции
    Сегодня, 16:26
    На Бурова в Брянске образовался затор
    Сегодня, 15:46
    Брянцы в соцсетях обсудили «кошмар» на Крахмалева
    Сегодня, 15:35
    В селе Литовня обнаружен опасный предмет
    Сегодня, 14:26
    Лихач на «Камазе» поменял планы брянца на мотоблоке
    Сегодня, 13:38
    Жителя Брянска насторожил новый светофор
    Сегодня, 12:50
    В Брянске раритетный спортивный «американец» попал в объектив
    Сегодня, 12:39
    В переулке Пилотов брянский «автохам» перекрыл дорогу пожарным
    Сегодня, 11:49
    Жителей Белых Берегов испугала могила домашних животных
    Сегодня, 11:01
    В Володарском районе суд обязал собственника демонтировать самострой
    Сегодня, 10:34
    На Красноармейской в Брянске мотоциклист едва не остался без руки
    Сегодня, 10:20
    Власти Брянска мгновенно отреагировали на жалобу горожанина
    Сегодня, 09:49
    На улице Дуки в Брянске 28-летняя автомобилистка разбила голову
    Сегодня, 09:09
    Около Свенского монастыря отдыхающие создали свалку
    Сегодня, 08:52
    На Авиационной в Брянске полыхал легковой автомобиль
    Сегодня, 08:00
    Брянская фирма «Снежка-Новоселки» задолжала около 3 млн рублей
    Сегодня, 07:00
    На территории Красногорской больницы произошла авария
    Сегодня, 06:00
    На Романа Брянского ДТП устроили два авто «Яндекс. Такси»
    Вчера, 17:01
    В Брянске 17-летнюю девушку обвиняют в мошенничестве при сборе средств на лечение собак
    Вчера, 16:01
    Брянский певец создал забавный клип на песню Шуфутинского (ВИДЕО)
    Вчера, 15:04
    На улице 22 Съезда в Брянске появился «ароматный» контейнер
    Вчера, 14:18
    В Брянской области самыми востребованными являются рабочие профессии
    Вчера, 14:02
    Брянцы снова страдают от жары
    Вчера, 13:48
    В Брянске мужчину чуть не загрызла свора бродячих животных
    Вчера, 12:45
    В Новозыбкове танк упал на иномарку
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 14:59
    Один завод изменит отрасль
    Сегодня, 14:48
    Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
    Сегодня, 11:08
    Международная выставка франшиз BUYBRAND Expo открыла двери брянскому бизнесу
    Сегодня, 08:56
    «Мираторг» инвестировал более 3,4 млрд рублей в строительство кожевенного предприятия в Брянской области
    Вчера, 15:36
    Акция «Внимание, переезд» проходит в Брянском регионе МЖД
    Актуальные темы
    Новости Общество
    В брянской больнице №2 врач работает по странному графику
    Общество Новость дня
    Брянец словил в реке Ипуть мутанта
    Новости Общество
    Опровержение
    Новости Общество
    Нетрезвые брянские родители попали в объектив
    Новости Происшествия
    Групповое изнасилование в Бежице, подозреваемых задержали
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Подключаем газ от соседа правильно

    Подключаем газ от соседа правильноВ связи с поступающими вопросами о применении антимонопольного законодательства заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание хозяйствующих субъектов  на следующее.

    Ростелеком новости
    «Ростелеком» завершил подключение ПСБ к Единой биометрической системе

    «Ростелеком» завершил подключение ПСБ к Единой биометрической системе«Ростелеком» завершил процесс подключения ПСБ к сервису удаленной идентификации в Единой биометрической системе. ПСБ стал одним из первых банков, готовых к предоставлению финансовых услуг с помощью биометрической идентификации.

    РЖД новости
    Акция «Внимание, переезд» проходит в Брянском регионе МЖД

    Акция «Внимание, переезд» проходит в Брянском регионе МЖДАкция «Внимание, переезд!» в Брянском регионе Московской железной дороги началась со 2 сентября и продлится до конца месяца. Мероприятие направленно на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на переездах.
    МРСК новости
    Энергетики Брянскэнерго обучили детей правилам электробезопасности и способам оказания первой помощи

    Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» приняли участие в общегородском Дне знаний, который состоялся в Центральном парке культуры и отдыха имени 1000–летия Брянска. 

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.