Власти Брянска мгновенно отреагировали на жалобу горожанина

2 сентября житель Брянска пожаловался в одной из соцсетей на темноту около Дома культуры Горького Володарского района.

По словам горожанина, на прилегающей к объекту территории нет ни одного работающего фонаря. На следующий день после публикации участок около ДК осветили.

«Вчера только написал, что нет освещения. Сегодня уже все работает!» - сообщил радостную новость пользователь сети.

Напомним, в областном центре коммунальщики продолжают благоустраивать сквер около ДК Горького, все работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды». Ремонт скоро будет завершен.