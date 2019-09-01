Власти Брянска мгновенно отреагировали на жалобу горожанина
2 сентября житель Брянска пожаловался в одной из соцсетей на темноту около Дома культуры Горького Володарского района.
По словам горожанина, на прилегающей к объекту территории нет ни одного работающего фонаря. На следующий день после публикации участок около ДК осветили.
«Вчера только написал, что нет освещения. Сегодня уже все работает!» - сообщил радостную новость пользователь сети.
Напомним, в областном центре коммунальщики продолжают благоустраивать сквер около ДК Горького, все работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды». Ремонт скоро будет завершен.
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