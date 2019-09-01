В Володарском районе суд обязал собственника демонтировать самострой
В судебной коллегии по гражданским делам Брянского облсуда оставили без изменений решение, по которому удовлетворены исковые требования прокурора Володарского района в защиту интересов муниципального образования.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, проверку организовали по жалобе горожанина.
Выяснилось, самовольная постройка расположена на земельном участке, который является муниципальной собственностью.
Ранее договор купли-продажи упомянутого выше здания признали недействительным.
Сейчас владелец должен провести демонтаж.
Ответчик пытался подать апелляцию, но его жалобу оставили без удовлетворения.
Напомним, брянца оштрафовали за осот и карьер на сельхозучастке.
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