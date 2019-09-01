Жителей Белых Берегов испугала могила домашних животных
Любимое место отдыха жителей поселка Белые Берега неизвестные превратили в кладбище для домашних животных, информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Фото могилок размещены в паблике «Белые Берега».
Автор публикации не поймет, почему именно здесь хозяева похоронили своего пса.
«Вот объясните, почему именно эта собака удостоилась чести быть захороненной здесь? Кто она?», - спросил очевидец подписчиков и добавил, может, она спасла много народа, нашла бомбу, а может, обнаружила наркотики, служа в ФКСН.
Брянец просит, не надо устраивать в месте отдыха кладбище.
Пользователи сети говорят, по всей вероятности, владельцы собаки по прозвищу Малыш не знакомы с санитарными нормами.
Тех, кто создал звериный погост, брянцы попросили сделать перезахоронение.
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