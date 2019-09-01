Жителей Белых Берегов испугала могила домашних животных

Любимое место отдыха жителей поселка Белые Берега неизвестные превратили в кладбище для домашних животных, информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Фото могилок размещены в паблике «Белые Берега».

Автор публикации не поймет, почему именно здесь хозяева похоронили своего пса.

«Вот объясните, почему именно эта собака удостоилась чести быть захороненной здесь? Кто она?», - спросил очевидец подписчиков и добавил, может, она спасла много народа, нашла бомбу, а может, обнаружила наркотики, служа в ФКСН.

Брянец просит, не надо устраивать в месте отдыха кладбище.

Пользователи сети говорят, по всей вероятности, владельцы собаки по прозвищу Малыш не знакомы с санитарными нормами.

Тех, кто создал звериный погост, брянцы попросили сделать перезахоронение.