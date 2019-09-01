Жителя Брянска насторожил новый светофор

Напоминаем вам, что в случаях проведения плановых ремонтных работ, ввода в работу новых линии электропередачи или нового электросетевого оборудования, сотрудники филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» временно приостанавливают питание во избежание аварийных ситуаций и минимизации рисков.

Какие задачи поставил перед властями областного центра губернатор? Во время очередной рабочей поездки по Смоленску в центре внимания главы региона Алексея Островского оказались спортзал одного из смоленских лицеев, ликвидация незаконной рекламы и площадка, требующая восстановления после ремонта коммунальных сетей и участка дороги.

Комплексные центры социального обслуживания населения получили 20 автомобилей для доставки на медицинское обследование пациентов старше 65 лет, живущих на селе. Пять машин оборудованы для перевозки инвалидов-колясочников.

В областном центре орудует мужчина, который под предлогом предоставления престижной должности домогается безработных дам.

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Напомним, новый светофор на пересечении бульвара Гагарина и проспекта Ленина заработал 4 июля 2019 года.

Не понравился горожанину внешний вид светофора, а именно: электромонтажные ящики на уровне глаз, висящие провода, плохо покрашенные столбы.

Речь идет об объекте на пешеходном переходе проспект Ленина – бульвар Гагарина.

Новый светофор вызвал возмущение у жителя Брянска Константина Баранова, он снял безобразие на фото и опубликовал в соцсети.

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