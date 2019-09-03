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Заведующую отделением брянского медтехникума уличили в коррупции

Опубликовано Вчера, 17:01

54-летняя заведующая отделением Брянского медицинского техникума предстанет перед судом, ее обвинили в получении взяток.

Уголовное дело было заведено по ч. 3 ст. 290 УК РФ.

Согласно версии следствия, в ноябре 2017-го, 2018 и декабре 2018 годов обвиняемая получила 114 тыс рублей  взятки от студентов указанного учебного заведения за организацию формальной проверки знаний, после этого учащихся допустили к фармацевтической деятельности.

Преступление выявили сотрудники УЭБиПК регионального управления МВД.

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