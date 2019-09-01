В Фокинке появилась «полоса препятствий»

Жительница Брянска пожаловалась в одной из соцсетей на дорогу по улице Трофименко.

Дабы не быть голословной, Катерина Иванова опубликовала фотографии проезжей части с огромными ухабами. По словам девушки, ямы глубиной 20 см, дорога, которую не ремонтировали более 20 лет, превратилась в «полосу препятствий».

«По этой улице ходит очень много детей, рядом школа, просим помощи. Сделайте дорогу», - поделилась Катерина.

Подписчики паблика порекомендовали горожанке обратиться с проблемой в администрацию района.