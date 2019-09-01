В Клинцах ищут пропавшего мужчину

4 сентября в брянской группе в соцсети появилась информация о поиске в Клинцах пропавшего мужчины.

Один из подписчиков попросил всех, кто видел или что-то знает о пропавшем, сообщить по номеру телефона: 89529644431.

На публикацию отреагировали местные жители, написав о том, что видели похожего гражданина. Он, по их словам, спрашивал, как уехать в Азербайджан.