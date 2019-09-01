Брянские первоклассники узнали, какие вещи можно сделать из пластиковых бутылок и макулатуры
Реализация образовательного проекта «Чистая планета - детям!» продолжается, на сей раз региональный оператор по обращению с ТКО провел урок экологического воспитания для первоклассников брянской школы №4.
Татьяна Корытина, заместитель генерального директора по экологической безопасности компании, объяснила первоклашкам, зачем нужно беречь окружающую среду, не мусорить, для чего в городе поставили контейнеры для раздельного сбора отходов.
Детвора узнала, что можно сделать из использованных пластиковых бутылок и макулатуры, а также посмотрела видеоролики о бережном отношении к окружающей среде.
Школьникам подарили интересную настольную игру ECOGAME, в которой они смогут поучаствовать вместе с учителями. Кроме этого, первоклассникам вручили специально разработанные раскраски, обучающие раздельному сбору отходов, а также информационные брошюры.
По словам генерального директора АО «Чистая планета» Владимира Чашникова, компания совместно с департаментом образования области продолжает проводить полезные акции, в том числе, экологические уроки. С начала сентября стартовал очередной этап мероприятия о сохранении природы «Сдай макулатуру – спаси дерево Брянщины!».
«Приглашаем все школы области принять в ней участие. Самые активные ученики и учебные заведения будут отмечены дипломами и награждены подарками от регионального оператора», - рассказал гендиректор Чашников.
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