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На Авиационной в Брянске пропал двухколесный транспорт

Опубликовано Сегодня, 09:20

4 сентября в одной из соцсетей появилась информация о пропавшем в Брянске велосипеде.

Публикацию сделала Алена Губайдулина.

Девушка объяснила, транспорт исчез в ночь с 28 на 29 августа. Он был припаркован около дома №20 на Авиационной.

Потерпевшая надеется, что кто-нибудь из пользователей поможет вернуть велосипед.

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