В брянской гимназии №6 появился новый спорткомплекс
Учащиеся брянской гимназии №6 теперь будут заниматься спортом в комфортных условиях – 4 сентября в учреждении открыли новый спортивный комплекс.
Новая спортплощадка ‒ многофункциональный центр под открытым небом. Здесь есть трибуна для зрителей на несколько десятков мест, футбольные ворота, крепления для волейбольной сетки, баскетбольные щиты. Объект подходит для занятий зимними видами спорта.
По словам педагогов, занятия физкультурой будут более разнообразными и увлекательными.
На площадке планируют проводить занятия спортивных секций, тренировки подростков, которые подают чемпионские надежды.
Объект создали по инициативе главы Александра Хлиманкова, администрации города, при поддержке АО «Транснефть - Дружба».
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