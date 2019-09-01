В Клинцах 20-летний молодой человек попался на наркотиках

20-летний житель Клинцов проведет ближайшие четыре года и четыре месяца в колонии строгого режима, парня обвиняют в незаконном сбыте наркотиков.

Приговор Клинцовского суда пока не вступил в силу.

Как сообщили 5 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры, 22 марта молодой человек сбыл 6, 42 грамма марихуаны за одну тысячу рублей. В июле 2019 года сорвал три куста конопли и принес домой. Парень заверяет, что хранил запрещенное вещество для себя.