В Навле дама довела двоих детей до истощения

37-летняя женщина из Навли предстанет перед судом, ее обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.

Как выяснили следователи, горе-родительница не мыла двоих мальчиков девяти и семи лет. Кроме этого, она практически их не кормила, довела до истощения. В квартире устроила беспорядок и антисанитарные условия.

Если сыновья заболевали, обвиняемая их лечением не занималась.

В мае 2019 года мальчиков забрали представители органов опеки. Сейчас они пребывают в приюте.