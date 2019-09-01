Брянские сотрудники троллейбусов оставили жалобу в соцсетях

На днях в брянском паблике одной из соцсетей работники троллейбусного управления оставили обращение к пассажирам.

В послании сотрудники просят горожан относиться к их труду с пониманием.

«Будьте, пожалуйста, людьми и относитесь к водителям и кондукторам, как к людям, а не как к животным… Мы работаем с 5 утра».

Подписчики с ответом решили не затягивать и сразу отреагировали на сообщение.

«Уважаемые кондукторы, относитесь к пассажирам, как к людям, а не как к должникам. Помните, что мелочь, крупная купюра — тоже платежное средство».

Кроме этого, горожане в своем ответе обратились и к водителям, напомнили им, чтобы они не мчались на всех парах, везли пассажиров аккуратно, резко тормозили и не поворачивали.