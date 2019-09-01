Врач Брянской поликлиники №5 награжден за заслуги
Президент РФ Владимир Путин наградил заместителя главного врача «Брянской городской поликлиники № 5».
Соответствующий указ глава государства подписал 28 августа 2019 года. Согласно документу №400 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» Ивана Ивановича Дубового за заслуги в сфере здравоохранения, подготовке медицинских кадров наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Правительство Брянщины и губернатор Александр Богомаз поздравил Ивана Ивановича с получением высокой государственной награды. Ему пожелали крепкого здоровья, мира, добра и дальнейших успехов в благородном труде.
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