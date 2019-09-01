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В Клетнянском районе ищут смоленскую пенсионерку

Опубликовано Сегодня, 15:01

В Брянской области 2 сентября пропала 68-летняя смолянка Раиса Фролова.

Как сообщили добровольцы ПСО «Сальвар», женщина шла из брянской деревни Прыща Клетнянского района в смоленское село Сукромля Ершичского района. По дороге исчезла.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, седые короткие волосы.

Нуждается во врачебной помощи.

«Всех, кто что-то знает о местонахождении пенсионерки, просят звонить по телефонам: 102 и 8 (4812) 63-63-33», - сообщили волонтеры ПСО «Сальвар».

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