В Клетнянском районе ищут смоленскую пенсионерку
В Брянской области 2 сентября пропала 68-летняя смолянка Раиса Фролова.
Как сообщили добровольцы ПСО «Сальвар», женщина шла из брянской деревни Прыща Клетнянского района в смоленское село Сукромля Ершичского района. По дороге исчезла.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, седые короткие волосы.
Нуждается во врачебной помощи.
«Всех, кто что-то знает о местонахождении пенсионерки, просят звонить по телефонам: 102 и 8 (4812) 63-63-33», - сообщили волонтеры ПСО «Сальвар».
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