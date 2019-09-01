Брянцы смогут посещать музеи в режиме онлайн

Брянские ценители культуры, искусства и истории уже в начала 2020 года смогут посещать художественный и краеведческий музеи дистанционно; дело в том, что эти заведения появятся в мобильном приложении «Артефакт».

По словам специалистов, областной художественный музейно-выставочный центр оказался в числе 45 участников проекта «Цифровая культура».

Сотрудники обещают, с применением технологии дополненной реальности по постоянной экспозиции «Отечественное искусство конца ХIХ – первой половины ХХ века» вскоре создадут мультимедиа-гид.

Фотосъемка экспонатов, помощь в изготовлении аудиогидов - все это будет сделано за деньги федеральной казны.

К слову, краеведческий музей, который предоставил на судьям жюри проект мультимедиа-гида по экспозиции «Брянские древности», попал в число первых победителей.

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