Брянцы смогут посещать музеи в режиме онлайн
Брянские ценители культуры, искусства и истории уже в начала 2020 года смогут посещать художественный и краеведческий музеи дистанционно; дело в том, что эти заведения появятся в мобильном приложении «Артефакт».
По словам специалистов, областной художественный музейно-выставочный центр оказался в числе 45 участников проекта «Цифровая культура».
Сотрудники обещают, с применением технологии дополненной реальности по постоянной экспозиции «Отечественное искусство конца ХIХ – первой половины ХХ века» вскоре создадут мультимедиа-гид.
Фотосъемка экспонатов, помощь в изготовлении аудиогидов - все это будет сделано за деньги федеральной казны.
К слову, краеведческий музей, который предоставил на судьям жюри проект мультимедиа-гида по экспозиции «Брянские древности», попал в число первых победителей.
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