Тыквенные «монстры оккупировали» жилище брянца

Житель Брянска пожаловался в одной из соцсетей на жуткого вида пауков, которые появились в его доме.

На фото видно, что эти существа с большим «пузиком». Брянец говорит, пятерых членистоногих убил, а только одного оставил для фото.

Подписчики паблика активно обсудили необычных гостей горожанина. Многие заверили, что это обыкновенный тыквенный паук.

«Это pumping spider - тыквенный паук», - написал Александр Францев.

По словам Александра, эти создания ядовиты, но для человека не опасны. От укуса может случиться головная боль, начаться зуд, бросить в жар.

Справка. Тыквенный паук обитает в районе одноименных растений. Другое его название мраморный. Цвет членистоного меняется в зависимости от времени года. Зачастую он имеет окрас плодов тыквы.