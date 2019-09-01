Вдова брянского ветерана воюет с чиновниками за жилье

Вдова участника Великой Отечественной войны обратилась к прокурору Трубчевского района, пожаловалась, что живет в доме, подлежащем сносу.

Как выяснила прокуратура, местная власть решила, что нет целесообразности подтверждать заключение научно-исследовательской компании о признании здания аварийным. В результате объект посчитали пригодным для проживания.

В процессе прокурорской проверки были обнаружены нарушения. Также выяснилось, что в документах, которые составила комиссия, нет подписей.

В связи с этим на администрацию Трубчевского муниципального района внесли представление об устранении нарушений.

Документ в стадии рассмотрения.