У некоторых брянских школ в понедельник – выходной

В 2019 году 1 сентября выпало на воскресенье, многие школы стали перед проблемой выбора: проводить линейку в выходной или все же в понедельник; большинство учебных учреждений решили поработать в первый день месяца.

Поработали в воскресенье – хорошо. Теперь положено и отдохнуть. Таков трудовой кодекс.

В связи с этим в понедельник, 9 сентября, некоторые школы будут закрыты. Речь идет о лицее №27, а также о шестой школе.