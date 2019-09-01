На Володарке смелая пенсионерка задумала опасный «трюк» на балконе 4-го этажа
Житель Брянска Игорь Алексеев 6 сентября запечатлел на фото храбрую пожилую пенсионерку, собиравшуюся спуститься с балкона соседнего дома.
Женщина стояла на четвертом этаже здания улицы Красный Маяк в Володарском районе. На снимке - спущенная на землю веревка, связанная из одежды. Вероятно, допустил автор публикации, она собиралась осуществить опасные намерения.
«Бабуля решила спуститься с четвёртого этажа», - написал автор снимка.
Подписчики паблика порекомендовали брянцу не фотографировать, а пойти и принять меры – отговорить человека от рокового поступка или позвать на помощь людей.
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