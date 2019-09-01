В Суземке отключат газ

12 сентября жители Суземки останутся без газа, такую информацию сообщили в районной администрации.

Отключение начнется с восьми утра и продолжится до восьми вечера. Причина – плановые работы на газопроводе. Голубого топлива также не будет и в Селечне.

В администрации рекомендуют отнестись к временным неудобствам с пониманием.