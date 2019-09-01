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В Брянске девушка перепутала уборную с остановкой

Опубликовано Сегодня, 17:23

Жители Брянска неустанно любят подглядывать за чужой жизнью, вмешиваться в личное пространство: то снимут прохожего, странно одетого, то нетрезвых горожан, то любителей прогуляться обнаженными по улицам областного центра. На сей раз очевидец запечатлела на фото вопиющий случай: девушка устроила сортир прямо около дороги на глазах автомобилистов.

История случилась днем 6 сентября. По словам свидетелей, вероятно, горожанка перепутала уборную с остановкой «гостиница Турист».

Подписчики паблика, увидев ситуацию, активно ее прокомментировали. Одни пришли в ужас, другие встали на защиту гражданки, обвинив город в отсутствии биотуалетов.

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