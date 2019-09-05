В Брянске орудуют два афериста, занимающихся сбором денег на животных

Новый вид мошенничества набирает обороты в областном центре, о нем в одной из соцсетей сообщили зоозащитники.

Речь идет об афере, связанной со сбором денег на животных. 6 сентября были замечены двое мужчин, которые просили средства на приют для бродячих собак и кошек.

Активисты говорят, незнакомцы заявили, что являются хозяевами приюта.

«На самом деле это аферисты. Проверяйте достоверность информации», - предупредили горожан зоозащитники.