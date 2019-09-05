В Брянске около школы №41 стая дворняжек устроила «лежбище»

Банк УРАЛСИБ запускает акцию «Лови момент с УРАЛСИБОМ». Акция позволяет приобрести со скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ два быстрополиса СК УРАЛСИБ Страхование – «Благополучная семья» и «Ваш юрист». Скидка на каждый полис составляет 30%.хнологическое решение для банков-партнеров.

Интернет-банк УРАЛСИБ для частных лиц вошел в ТОП-5 рейтинга лучших интернет-банков для ежедневных задач. Исследование Internet Banking Rank 2019 было подготовлено консалтинговым агентством Markswebb.

Банк УРАЛСИБ запустил новый квест для клиентов - физических лиц «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ». Главный приз – морской круиз на двоих на 11 ночей или 300 000 рублей. Для участия в квесте понадобится дебетовая или кредитная карта Банка УРАЛСИБ. для банков-партнеров.

Банк УРАЛСИБ запустил новый квест для клиентов - физических лиц «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ». Главный приз – морской круиз на двоих на 11 ночей или 300 000 рублей. Для участия в квесте понадобится дебетовая или кредитная карта Банка УРАЛСИБ. для банков-партнеров.

Банк УРАЛСИБ запустил новый квест для клиентов - физических лиц «Соберись в круиз с Банком УРАЛСИБ». Главный приз – морской круиз на двоих на 11 ночей или 300 000 рублей. Для участия в квесте понадобится дебетовая или кредитная карта Банка УРАЛСИБ. для банков-партнеров.

Другие новости по теме:

Другие новости по теме:

Напомним, в Брянске мужчину едва не загрызла свора бродячих собак.

Горожане утверждают, ситуация с дикими животными в Брянске требует немедленного решения.

Речь идет о стае дворняг, разлегшихся около школы №41. Брянец Александр Попов говорит, собаки устроили «лежбище», а дети и взрослые боятся здесь ходить.

6 сентября в областном центре горожанин зафиксировал на фото очередную свору бездомных созданий, информация об этом появилась в соцсети.

Актуальные темы

Новости партнёров

Первый телемедицинский терминал «Ростелекома» принял пациентов в Калужской области «Ростелеком» и Министерство здравоохранения Калужской области объявили о проведении пилотных испытаний нового продукта в сфере здравоохранения.

Переезд на станции Навля в Брянской области будет закрыт для движения автотранспорта 5 сентября 5 сентября с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км на станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.

Энергетики Брянскэнерго обучили детей правилам электробезопасности и способам оказания первой помощи Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» приняли участие в общегородском Дне знаний, который состоялся в Центральном парке культуры и отдыха имени 1000–летия Брянска.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

