В Фокинке произошел обвал

8 сентября в Фокинском районе случилось ЧП около одной из детских площадок, информация об этом появилась в соцсетях.

По словам Марии Исаковой, речь идет о развалившейся бетонной плите, которая расположена около горок и каруселей.

«Фокинский район, провалилась бетонная плита рядом с детской площадкой», - поделилась Мария.

Автору для решения проблемы порекомендовали обратиться в управляющую компанию.