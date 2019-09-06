Работник «Мираторга» хотел нажиться на подшипниках
Суд приговорил к штрафу работника «Брянской мясной компании» (входит в холдинг «Мираторг»), который вынес с предприятия партию подшипников.
Работник бойни крупного рогатого скота, имевший доступ к технической кладовой, решил подзаработать нелегальным способом ‒ он начал красть подшипники. За полгода 27-летнему мужчине удалось украсть более 350 подшипников на сумму более 233 тысяч рублей.
Решив продать «коллекцию», вор начал искать покупателя на всю партию, и клиент нашелся. Однако, «покупателем», пришедшим на назначенную встречу, оказался сотрудник службы безопасности «Мираторга».
Было возбуждено уголовное дело, на днях состоятся суд. Свою вину в систематических кражах несун признал, да и доказательства были неоспоримыми ‒ на изъятых у него подшипниках стояла маркировка «Мираторга». Наказание ‒ штраф. И, разумеется, потеря рабочего места.
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