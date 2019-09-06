Прокуратура нашла нарушения при отключении горячей воды в Брянске

ГУП «Брянсккоммунэнерго» нарушило права потребителей на бесперебойное предоставление коммунальных услуг, превысив сроки аварийного отключения, сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Надзорный орган выявил, что 14, 20 и 21 августа 2019 года предприятие допустило приостановление подачи горячей воды жителям 45 жилых домов, также вода не поставлялась в школу и два детских сада.

Причиной стали внеплановые работы ремонтные работы на центральном трубопроводе горячего водоснабжения. Перерыв в подаче воды длился более суток, в то время как его допустимая продолжительность не должна превышать четырех часов.

«В отношении виновного должностного лица ГУП «Брянсккоммунэнего» прокуратурой района возбуждено три дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами), - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Кроме того, директору ГУП «Брянсккоммунэнерго» внесено представление об устранении нарушений».