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Ремонт улицы Дзержинского в Брянске выполнен на 70%

Опубликовано Сегодня, 10:28

Готовность улицы Дзержинского, ремонтируемой в Брянске в рамках национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги», составляет 70%, сообщает пресс-служба администрации города.

Улица длиной более двух километров ремонтируется на площади более 33 тысяч квадратных метров. Старый слой асфальта тут срезали фрезой, затем уложили два слоя нового покрытия. Подходит к концу ремонт тротуаров и установка бордюров. Заездные карманы для общественного транспорта обустроены на 70%. Продолжается монтаж системы освещения. На перекрестке около Дома культуры железнодорожников обустроено разворотное кольцо для машин.

Стоимость объекта ремонта улицы составляет почти 46 миллионов рублей. На ней должны появиться восемь остановочный павильонов, более 540 метров ограждения, 141 дорожный знак и шесть светофоров.

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