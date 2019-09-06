Ремонт улицы Дзержинского в Брянске выполнен на 70%
Готовность улицы Дзержинского, ремонтируемой в Брянске в рамках национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги», составляет 70%, сообщает пресс-служба администрации города.
Улица длиной более двух километров ремонтируется на площади более 33 тысяч квадратных метров. Старый слой асфальта тут срезали фрезой, затем уложили два слоя нового покрытия. Подходит к концу ремонт тротуаров и установка бордюров. Заездные карманы для общественного транспорта обустроены на 70%. Продолжается монтаж системы освещения. На перекрестке около Дома культуры железнодорожников обустроено разворотное кольцо для машин.
Стоимость объекта ремонта улицы составляет почти 46 миллионов рублей. На ней должны появиться восемь остановочный павильонов, более 540 метров ограждения, 141 дорожный знак и шесть светофоров.
Новости регионов
Расписание пригородных поездов между Вязьмой, Москвой и Смоленском изменится 17, 18 и 20 сентября в связи ремонтно-путевыми работами
Задавайте вопросы, УФАС на связи Подключаем газ от соседа правильно
В связи с поступающими вопросами о применении антимонопольного законодательства заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание хозяйствующих субъектов на следующее.
«Ростелеком», Tele2 и Кировский завод успешно завершили тестирование решений IoT для промышленности на отечественной сетевой инфраструктуре «Ростелеком» и сотовый оператор Tele2 успешно завершили в Санкт-Петербурге совместное тестирование решений на основе интернета вещей (Internet of Things, IoT) для сектора «Промышленность».
5 сентября с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км на станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» обеспечил надежное энергоснабжение 643 избирательных участков в Брянской области.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.