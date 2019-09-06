По маршруту №47 в Брянске начал ходить «Умный транспорт»

Коммерческий автобусный маршрут № 47«Завод Литий - Поликлиника БАЗ» в Брянске присоединился к системе, позволяющей пассажирам отслеживать перемещение общественного транспорта.

С 10 сентября за местонахождением автобусов на маршруте можно следить при помощи специального сервиса «Умный транспорт». Он размещен на сайте transport32.ru, а также доступен также с помощью мобильных приложений для Android и iOS.

Ранее к сервису подключились маршрутные такси № 44 и №35. Также онлайн можно отслеживать перемещение муниципальных автобусов и троллейбусов.