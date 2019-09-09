Перелеты из Брянска в Крым продолжатся в октябре
Авиасообщение между Брянском и Симферополем не будет прервано с наступлением октября. Информация об этом размещена на сайте авиаперевозчика.
Рейсы на курорты в бархатный сезон будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям. Из Брянска самолеты вылетают в 10 утра, а из Симферополя – в 13:05. Время в пути составляет около двух с половиной часов.
Для перелетов между Брянском и Крымом используются самолеты Sukhoi Superjet, в салон которого помещаются 100 пассажиров.
Напомним, что в июне 2019 года из брянского аэропорта перестали летать самолеты в Турцию. Причиной стало отсутствие спроса на такие перелеты.
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