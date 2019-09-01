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В преддверии Дня города в Брянске зажгут свечи в «Лесных сараях»

Опубликовано Сегодня, 08:51

Общедоступные библиотеки и Советская районная администрация Брянска 12 сентября, в преддверии празднования Дня города, проведут традиционный митинг-реквием «Мы помним!» в урочище «Лесные сараи», сообщает пресс-служба горадминистрации.

Митинг, посвящённый 76-й годовщине освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков, начнется в 11:00. На мероприятие пригласили ветеранов Великой Отечественной войны, юнармейцев, школьников, представители общественных организаций, Брянской Епархии, а также всех желающих жителей города и туристов.

После минуты молчания и возложения цветов в небо запустят воздушные шары.

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