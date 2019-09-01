Дети Бежицы собрали подписи за спортивные площадки

Под эгидой благотворительного фонда депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Пайкина юные жители Бежицы поборолись за установку спортплощадок в их дворах.

Окраины Бежицы не избалованы вниманием властей, поэтому, может быть, их жители активнее других откликнулись в июне на призыв принять участие в конкурсе фонда Бориса Пайкина. В немалой степени этому поспособствовал и представитель Бежицы в областной Думе Сергей Антошин.

Условия конкурса были просты: проявить инициативу и собрать подписи в поддержку установки площадки именно в своем дворе, а затем выбрать её профиль – детская или физкультурно-спортивная. Число подписей бежичан исчислялось сотнями, и теперь в Автозаводце и на дальнем конце улицы Почтовой к детям пришла цивилизация в виде современных и безопасных мест для игр и забав.

На устроенные по случаю открытия площадок праздники дворов жители пригласили и самих «виновников торжества». Звучали слова благодарности и многоголосое детское «Спасибо!»

- Спасибо вам за вашу активность, - сказал на встрече Борис Романович. – Мы все хотим лучшего для наших детей. Я всегда поддерживал и буду поддерживать проявленные самими людьми инициативы в этом направлении. Хочу вас попросить только об одном: берегите эти площадки, поддерживайте их в порядке и надлежащем состоянии. И ваши дети скажут вам за это спасибо.