Дети Бежицы собрали подписи за спортивные площадки
Под эгидой благотворительного фонда депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Пайкина юные жители Бежицы поборолись за установку спортплощадок в их дворах.
Окраины Бежицы не избалованы вниманием властей, поэтому, может быть, их жители активнее других откликнулись в июне на призыв принять участие в конкурсе фонда Бориса Пайкина. В немалой степени этому поспособствовал и представитель Бежицы в областной Думе Сергей Антошин.
Условия конкурса были просты: проявить инициативу и собрать подписи в поддержку установки площадки именно в своем дворе, а затем выбрать её профиль – детская или физкультурно-спортивная. Число подписей бежичан исчислялось сотнями, и теперь в Автозаводце и на дальнем конце улицы Почтовой к детям пришла цивилизация в виде современных и безопасных мест для игр и забав.
На устроенные по случаю открытия площадок праздники дворов жители пригласили и самих «виновников торжества». Звучали слова благодарности и многоголосое детское «Спасибо!»
- Спасибо вам за вашу активность, - сказал на встрече Борис Романович. – Мы все хотим лучшего для наших детей. Я всегда поддерживал и буду поддерживать проявленные самими людьми инициативы в этом направлении. Хочу вас попросить только об одном: берегите эти площадки, поддерживайте их в порядке и надлежащем состоянии. И ваши дети скажут вам за это спасибо.
Новости регионов
Расписание пригородных поездов между Вязьмой, Москвой и Смоленском изменится 17, 18 и 20 сентября в связи ремонтно-путевыми работами
Задавайте вопросы, УФАС на связи Подключаем газ от соседа правильно
В связи с поступающими вопросами о применении антимонопольного законодательства заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание хозяйствующих субъектов на следующее.
«Ростелеком», Tele2 и Кировский завод успешно завершили тестирование решений IoT для промышленности на отечественной сетевой инфраструктуре «Ростелеком» и сотовый оператор Tele2 успешно завершили в Санкт-Петербурге совместное тестирование решений на основе интернета вещей (Internet of Things, IoT) для сектора «Промышленность».
5 сентября с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км на станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.