Выходной 14 сентября перенесли на День города в Брянске

Суббота, 14 сентября, станет рабочим днём для работников исполнительных органов власти Брянской области, а взамен выходным днем объявлен вторник, 17 сентября, когда Брянск будет праздновать День города и 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Распоряжение об этом подписал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Руководителям органов местного самоуправления и директорам предприятий региона рекомендовали принять такое же решение.

Напомним, что торжества будут включать митинги, концерты и спортивные мероприятия. Главным подарком горожанам станет выступление Андрея Разина и группы «Ласковый май».