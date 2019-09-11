Жителей Брянска приглашают на общегородской субботник

Второй в 2019 году общегородской субботник пройдет в Брянске в субботу, 14 сентября, сообщает пресс-служба администрации города.

Во время субботника планируется убрать мусор с улиц и остановок общественного транспорта, ликвидировать свалки, побелить деревья, подстричь кустарники, спилить сухостой, благоустроить места воинских захоронений и памятников, а также территории отдыха горожан.

На субботник выйдут муниципальные служащие, коллективы различных организаций и предприятий.

Коллектив Брянской городской администрации, в частности, планирует навести порядок в Сквере жертвам репрессий, убрать мусор на склонах Рылеевского путепровода и вдоль улиц Радицева и Кольцова, а также на улице Академика Сахарова. Уборка силами брянских муниципальных служащих запланирована также в районе средней школы №6 и на улице Луначарского, на заброшенных пустырях у дома №2 на улице Набережная и на улице Богдана Хмельницкого и др.

Администрация города призывает жителей присоединиться к «генеральной уборке» в преддверии Дня города.

«Для ведения красоты совсем не обязательно заниматься тяжелой физической работой, - подчеркивает пресс-служба муниципалитета. - Достаточно начать с малого: собрать окурки и мелкий мусор под окнами многоэтажек, скосить бурьян у собственного забора».