Борис Пайкин прокомментировал рост выплат по детским пособиям

Первый зампред Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член фракции ЛДПР в Госдуме Борис Пайкин назвал нужной и своевременной мерой грядущее повышение пособий семьям по рождению первенца.

Ранее сообщалось, что в 2020 году сумма, выделенная Правительством на выплату пособий семьям в связи с рождением первого ребёнка, превысит показатели текущего года втрое и составит 150 миллиардов рублей. Такой существенный рост связан с тем, что с января пособия будут назначать семьям, в которых доходы родителей не превышают двух региональных прожиточных минимумов на человека. На выплаты они смогут рассчитывать вплоть до достижения ребенком трехлетнего возраста. Кроме того, в следующем году размер пособия в среднем вырастет на семь процентов и составит 12 тысяч рублей.

«Это нужная и своевременная мера, направленная на поддержку семей с детьми и повышение рождаемости в целом. Все мы знаем, что, когда рождается малыш, у семьи появляется достаточно много дополнительных затрат. И в сложившейся экономической ситуации государство, ориентированное на улучшение демографической ситуации, просто обязано помогать тем семьям, которые особенно в этом нуждаются», - отметил Борис Пайкин.