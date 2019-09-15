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Летчика Великой Отечественной войны перезахоронили в Жирятинском районе

Опубликовано Вчера, 08:56

Летчика Великой Отечественной войны перезахоронили в Жирятинском районеЦеремония захоронения останков участника Великой Отечественной войны Павла Ивановича Платонова прошла в субботу, 14 сентября, в селе Княвичи Жирятинского района, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.

Павел Платонов - уроженец Жирятинского района, житель деревни Литовники. Во время войны он служил летчиком 91-го истребительного авиаполка 234-й истребительной авиадивизии 1-й Воздушной Армии Западного фронта. Погиб брянец 9 июля 1942 года в Калужской области.

«Ровно 77 лет Павел Платонов числился пропавшим без вести, - рассказал заместитель губернатора Брянской области Александр Коробко. - Но в июле этого года поисковики Томского отряда «Память», работавшие в Калужской области, нашли самолет с останками пилота. Имя установили по номеру двигателя. Двадцатилетний Павел Платонов погиб при выполнении боевого задания».

Члены поискового отряда разыскали родственницу солдата, Анну Петровну, которая рассказала, что в семье Платоновых было три сына, и все они во время войны пропали без вести. Родственники Павла Платонова приехали на его родину и приняли участие в памятной церемонии.

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