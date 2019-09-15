Жителей Брянска приглашают отметить День города массовым шествием

Все желающие жители и гости Брянска вне зависимости от политических взглядов приглашены присоединиться к колонне ЛДПР для участия в Параде поколений, сообщает пресс-служба отделения партии.

День города 17 сентября в 2019 году не был объявлен в Брянске выходным.

«В связи с этим, наверняка, возникнут сложности с привлечением широких народных масс на праздничное шествие, которое стартует с площади Ленина в 11 часов, - говорится в сообщении реготделения ЛДПР. - В традиционно многочисленную колонну брянских сторонников Владимира Жириновского в этом году приглашают влиться всех желающих, чтобы принять участие в Параде поколений».

Сбор у центрального штаба ЛДПР – у дома № 17 по улице Горького. С учётом ограничений движения в центре города сбор начнется с 9.00.