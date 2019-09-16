Сев озимых в Брянской области планируют завершить до 1 октября
Сев озимых культур в сельскохозяйственных предприятиях Брянской области планируется провести в оптимальные агротехнические сроки до 1 октября, сообщил на совещании в правительстве региона директор департамента сельского хозяйства Брянской области Борис Грибанов.
По его словам, хозяйства области уже подготовили 74% процента запланированных площадей – около 169 тысяч гектаров. Лидером по подготовке почв является Выгоничский район (выполнено 177% к заданию), в Севском, Суземском, Комаричском, Красногорском, Дятьковском, Гордеевском районах почвы готовы на 82–100% к заданию. Отстают Рогнединский (38%), Клетнянский (43%), Мглинский районы (42%).
К 16 сентября по области посеяли всего 89,7 тысячи гектаров озимых зерновых культур (42% к заданию), в том числе 67,5 тысячи гектаров пшеницы и 18,3 тысячи гектаров ржи.
«Для завершения сева в оптимальные сроки необходимо сеять ежедневно более 8 тысяч гектаров», — отметил Борис Грибанов.
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