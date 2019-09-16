Подрядчика обязали заменить асфальт на Первомайском мосту в Брянске

Нарушения технологии, допущенные во время укладки асфальта на Первомайском мосту, обнаружили в Брянске во время проверки работы выполненной подрядчиком, сообщает ГТРК «Брянск».

Компанию занимавшуюся ремонтом обязали заменить покрытие моста, несмотря на то, что в июле 2019 года мост был торжественно открыт для проезда. Ряд исследований, позволяющих определить качество асфальтобетонного покрытия, проводятся через определенный срок после его укладки. Во время контрольных мероприятий были выявлены нарушения технологии.

Компания-подрядчик согласилась с претензиями и обязалась переделать работу за свой счет.