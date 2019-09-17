ЛДПР на параде поздравила Брянск с Днем города
Колонна брянских либерал демократов прошла в Параде поколений 17 сентября.
Поскольку, вопреки традиции, День города Брянска, 17 сентября, в этом году был объявлен рабочим днем, ЛДПР выступила с необычной инициативой ‒ пригласила всех желающих горожан присоединиться к своей колонне на Параде поколений.
Брянцы активно откликнулись на этот призыв вместе поздравить родной город с днем его рождения и задолго до начала торжеств стали собираться возле офиса партии.
Парадная колонная ЛДПР в праздничном шествии по уже сложившейся традиции стала одной из самых многочисленных. Как всегда, движение шеренг с сине-желтыми флагами, над которыми плыл в небе большой шар с узнаваемой аббревиатурой, оказалось красочным и вызвало живое обсуждение у зрителей, растянувшихся вдоль проспекта Ленина.
По главной улице Брянска величественно проплыл огромный стяг ЛДПР, заполнив собой всю двадцатиметровую ширину дороги. Активисты в желто-синих куртках пронесли его по «улице Победы» до площади Партизан, где колонна либерал-демократов и их сторонников приняла участие в праздничном митинге.
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