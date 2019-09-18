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Брянцы жалуются на затянутость дорожных работ на улице Бежицкой

Опубликовано Вчера, 11:52

Жители Брянска жалуются в социальных сетях на пробки, образующиеся на улице Бежицкой из-за дорожных работ.

В частности, негодование вызвал затор образовавшийся утром в четверг, 19 сентября, на светофоре около Брянского государственного университета.

«В чем проблема: закидать три люка перед перекрёстком, временно. Сколько ещё месяцев вы километровой пробкой народ мучить будете?» - сетует автор поста в сообществе «ЧП и ДТП Брянск».

Дело в том, что одна из полос перед светофором закрыта для проезда, и на ней уже длительное время отсутствует асфальтобетонное покрытие. Пробки на улице Бежицкой начинаются от Городищенского поворота.

Подобная ситуация и на улице Авиацинной, где половина проезжей части уже отремонтирована, а на другой – к работам еще не приступали.

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