Территорию под новую дорогу на улице Советской готовят в Брянске
Планировка территории для строительства новой дороги на улице Советской началась в Брянске, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Вопрос строительства новой дороги обсуждался на рабочем совещании, которое провел заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Хоменков при участии другого зама, курирующего непосредственно строительную отрасль, Андрея Абрамова.
По словам представителя подрядной организации, к работам по строительству еще не приступили. Однако подготовительные работы уже идут. Так, на участке со стороны улицы Объездной при помощи техники выравнивают территорию для отсыпки земполотна. Решаются и вопросы о поставке материалов для строительства ливневой канализации, строительстве котлована под нее. Идет подготовка и к переносу инженерных коммуникаций, мешающих строительству.
Сергей Хоменков подчеркнул, что при строительстве нужно минимизировать неудобства для жителей и гостей города, а также позаботиться о качестве работ, которое будет тщательно проверяться.
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