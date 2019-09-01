Саженцами без документов торговали на трассе в Брянской области

Сотрудники Россельхознадзора выявили в Брянской области факт торговли посадочным материалом без необходимых документов, сообщает пресс-службе регионального управления ведомства.

Саженцы плодовых культур продавались на обочине трассы, соединяющей Брянск и Смоленск. При этом никаких документов, которые бы сообщали об их сорте или подтверждали посадочные качества, при растениях не было.

Продавцы саженцев получили штрафы, а 150 саженцев у них изъяли.

Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям напоминает, что на поступающих в продажу саженцах обязательно должна бать маркировка с указанием производителя, его контактными данными, а также информацией о сорте растения, типе подвоя, категории, возрасте и номере партии.