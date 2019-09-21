В Карачиже идет варварское уничтожение деревьев
В микрорайоне Карачиж скоро не останется берез – виноваты во всем местные жители, которые нарушают корневую систему деревьев.
Эту информацию сообщили в одном из брянских интернет-изданий.
По словам журналистов, горожане «копают под березами пещеры». Брянцы говорят, зачастую роют под деревьями грунт для подсобных работ. В итоге корни растений оголяются, что может привести к уничтожению деревьев.
Если власти не обратят внимание на проблему, земля с годами в микрорайоне может превратиться в пустыню.
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