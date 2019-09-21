В Белых Берегах на могиле ребенка «похозяйничали» вандалы

В поселке Белые Берега на местном кладбище неизвестные совершили акт вандализма – на одном из захоронений разбиты ритуальные атрибуты.

Информацию об этом опубликовала местная жительница, которая пришла проведать могилу своего ребенка. По словам дамы, около памятника разбиты ангелы. Подобное преступление совершается второй, первый был в 2018 году. Тогда правоохранители не возбуждали уголовного дела.

«Установленные вновь ангелочки опять разбиты!!! Хочется обратиться к фокинской прокуратуре, которая в прошлый раз не нашла состава преступления. Сколько будут издеваться над могилой ребёнка и моей семьёй?» - поделилась женщина.