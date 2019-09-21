Брянцы жалуются на холодные батареи

23 сентября в Брянской области начинается отопительный сезон, как известно, тепло сперва появится в детсадах, школах и больницах, а потом уже в жилом секторе.

До включения отопления в домах остались считанные дни, однако горожане уже успели замерзнуть. Причина – резкое снижение температуры воздуха ночью.

Один из брянцев написал по этому поводу в соцсетях такой комментарий: «Особенно холодно в квартире утром, приходится одевать на себя теплые вещи».