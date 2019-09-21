Брянский депутат Валуев обсудил тему кинематографа

Депутат от Брянской области в Госдуме Николай Валуев продолжает общаться с гражданами в режиме онлайн-конференции на одном из интернет-ресурсов; в этот раз он рассказал, какие фильмы его интересуют.

Жительница Москвы Гульнара спросила парламентария, пойдет ли он смотреть последний фильм Тарантино про Голливуд с участием Ди Каприо, Бреда Пита.

«Вам это интересно?».

Николай Сергеевич ответил, что пойдет на просмотр, поскольку этот режиссер ему по душе.

«Тарантино «вскрывает», не боится жестких экспериментов. Мне нравится его подход», - поделился Валуев.