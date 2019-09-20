В Советском районе около ЗАГСа запрещена парковка
В областном центре на улице Горького запретили парковаться.
Речь идет о территории около ЗАГСа Советского района, где недавно установили знак «остановка запрещена».
Чтобы брянские водители хорошо усвоили нововведение, повесили табличку «работает эвакуатор».
Горожанам такая новация не пришлась по душе. Как известно, в этом месте ставят автомобили, которые перевозят свадьбы, теперь они будут терпеть неудобства.
Новости регионов
Смоленскэнерго в рамках фестиваля «Вместе ярче» провело тематические встречи в библиотеке г. Смоленска
Расписание пригородных поездов между Вязьмой, Москвой и Смоленском изменится 17, 18 и 20 сентября в связи ремонтно-путевыми работами
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В связи с поступающими вопросами о применении антимонопольного законодательства заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание хозяйствующих субъектов на следующее.
Программа по кибербезопасности, которую провел Образовательный центр «Сириус» при поддержке «Ростелекома» и его дочерней компании «Ростелеком-Солар», завершилась киберучениями, прошедшими в необычном формате. В них приняли участие 40 студентов 1–4 курсов, победивших во всероссийском соревновании по информационной безопасности «Кибервызов: Новый уровень».
5 сентября с 9:00 до 17:00 на железнодорожном переезде 423 км на станции Навля Брянского региона Московской железной дороги пройдут плановые ремонтно-путевые работы, направленные на обеспечение безопасности и надежности движения поездов и автомобилей.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. Одной из наиболее действенных мер на этом направлении является претензионно-исковая деятельность.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.