Брянец потерпел неудачу во время чаепития
Испорченные мясо и рыба, хлеб с сюрпризом и тараканы в пицце – брянские магазины и кафе продолжают удивлять покупателей «качественными» продуктами; на сей раз местный житель едва не пострадал из-за сомнительного печенья.
История произошла в Новозыбкове. Мужчина говорит, зашел в магазин, чтобы купить печенья к чаю. Когда откусил изделие, чуть не потерял сознание.
«Разломав его, обнаружил начинку в виде плесени. Спасибо за чаепитие», — объяснил автор.
По словам брянца, плесневые грибы поразили все печенья.
Пользователи сети порекомендовали мужчине отнести упаковку обратно.
Комментарий автора заметили представители магазина, он попросили его выйти на связь для решения проблемы.
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