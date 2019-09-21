В поселке Локоть хулиганы расколотили местное кафе

В поселке Локоть произошла неприятная история – вход в кафе «Нерусса» разгромили вандалы, инцидент случился на минувших выходных.

Как сообщают местные жители, от рук хулиганов пострадала облицовочная плитка у центрального входа в кафе, ее зверски погнули и поломали.

Автор информации уверен, что виновные в этом преступлении скоро будут обнаружены, поскольку на месте происшествия установлены видеокамеры.